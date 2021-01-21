Актриса "Крепостной" озадачила поклонников фотографией со съемок

Соня Присс сыграет главную роль в новом сезоне "Крепостной". Фото: instagram.com/sonyapriss

В сети появилось необычные фото со съемочной площадки популярной костюмированной драмы "Крепостная".

Их опубликовала в Instagram новая исполнительница роли Кати Вербицкой Соня Присс. В прошлом сезоне роль выполняла Екатерина Ковальчук.

На снимках Присс в белом платье и с распущенными волосами лежит на белой постели с привязанными к кровати руками.

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В комментариях подписчики бурно отреагировали на образ, представленный на фото: "В психбольнице что действие происходит?", "Что там происходит?", "50 оттенков крепостного... Все новые и новые сюрпризы от сериала", "Догадываюсь, что там происходит".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Соня Присс (@sonyapriss)

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