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четверг, 21 января 2021 11:40

Актриса "Крепостной" озадачила поклонников фотографией со съемок

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Актриса &quot;Крепостной&quot; озадачила поклонников фотографией со съемок
Соня Присс сыграет главную роль в новом сезоне "Крепостной". Фото: instagram.com/sonyapriss

В сети появилось необычные фото со съемочной площадки популярной костюмированной драмы "Крепостная".

Их опубликовала в Instagram новая исполнительница роли Кати Вербицкой Соня Присс. В прошлом сезоне роль выполняла Екатерина Ковальчук.

На снимках Присс в белом платье и с распущенными волосами лежит на белой постели с привязанными к кровати руками.

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В комментариях подписчики бурно отреагировали на образ, представленный на фото: "В психбольнице что действие происходит?", "Что там происходит?", "50 оттенков крепостного... Все новые и новые сюрпризы от сериала", "Догадываюсь, что там происходит".

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Допис, поширений Соня Присс (@sonyapriss)

Звезда сериала "Крепостная" и победительница "Танцев со звездами" 31-летняя Ксения Мишина рассказала, сколько зарабатывают звезды украинского кино за одну 12-часовую смену.

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