Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на на фоне Карпат

Популярная украинская актриса Наталья Денисенко опубликовала снимки с отдыха.

Так, 31-летняя Денисенко вместе с мужем, актером Андреем Фединчиком проводит зимние каникулы на горнолыжном курорте Буковель.

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Звезда сериала "Крепостная" показала подтянутое тело в открытом купальнике.

"Скажу честно, несмотря на -9, я очень старалась втягивать живот ради фотки! Потому что карпатские угощение это что-то", - отметила актриса.

Звезда сериала "Крепостная" и победительница "Танцев со звездами" 31-летняя Ксения Мишина рассказала, сколько зарабатывают звезды украинского кино за одну 12-часовую смену.