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пятница, 15 мая 2020 08:25

Актриса "Бриллиантовой руки" пообещала в 80 лет обольщать мини-юбкой

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Сегодня артистке Светлане Светличной исполнится 80 лет. Но она не собирается отмечать свою юбилей.

Автор: domkino.tv
  Светлане Светличной - 80: актриса пообещала надеть мини-юбку
Светлане Светличной - 80: актриса пообещала надеть мини-юбку

"Отмечать юбилей в этом году я не буду. Просто не хочу и все. У меня два телефона, и они буквально разрываются целыми днями. Всех интересует этот вопрос. Я уже устала всем на него отвечать", - говорит Светличная Teleprogramma.

Светлана Светличная ранее говорила, что подорвала свое здоровье из-за длительных разъездов. Она очень много ездила по стране с творческими встречами. У нее есть проблемы со здоровьем. Как говорила Светлана Светличная, легче ей вздохнулось только после того, как ей стали доплачивать 30 тысяч рублей, как заслуженной артистке.

Актриса Светлана Светличная нашла огромную популярность, благодаря блестящему исполнению Острохарактерный роли Анны Сергеевны в популярной комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука".

Автор: pikabu
  Актриса Светлана Светличная проснулась популярной после роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».
Актриса Светлана Светличная проснулась популярной после роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Светлана Светличная не собиралась становиться актрисой, но родители отправили ее в Москву со словами: "Езжай и пробивай дорогу на большой экран!". Светлана боялась не оправдать надежд, но была уверена, что при конкурсе 80 человек на место во ВГИК ей не поступить. От страха она выложилась на конкурсе по максимуму, и неожиданно для себя поступила на курс к мэтру кино — Михаилу Ромму.

Что говорит о себе актриса и что думает о жизни:

Счастье – быть здоровым. Всё.

Старость – это, когда женщина ничего не хочет. Я же обращаю внимание на мужчин.

Автор: mayorov.tv
  Светлане Светличной - 80: актриса пообещала надеть мини-юбку
Светлане Светличной - 80: актриса пообещала надеть мини-юбку

Я фантазирую. О любви. О счастье. И всех женщин к этому призываю. Тот, кто способен фантазировать, дольше живет и лучше выглядит.

Я - свет. Я - двойной свет. И фамилия обязывает, и имя.

Родила бы всех, кто должен был родиться. Детоубийство – тяжкий грех.

Автор: mayorov.tv
  Светлане Светличной - 80: актриса пообещала надеть мини-юбку
Светлане Светличной - 80: актриса пообещала надеть мини-юбку

Сейчас я увлечена фотосессиями у модных художников. И мне это доставляет огромное удовольствие. Может, это нескромно, но я не ожидала от себя, что в 73 года я смогу так выглядеть. Даже когда мне будет 80, я надену мини-юбку. Если людям это будет по-прежнему нравиться и я буду слушать добрые слова и комплименты, то мини так и не сниму.

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Сделала две вещи замечательные на сегодняшний день: я всех простила и бросила курить.

Актриса Светлана Светличная, из чьих уст вырвалась фраза "Не виноватая я! Он сам пришёл!", впервые в истории советского кино показала на экране стриптиз. Но во время показа фильма на телевидении пикантные кадры порезали.

Комедию "Бриллиантовая рука" во время проката посмотрело рекордное количество советских зрителей - 76,7 млн.

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Дата
15
мая

Актриса "Бриллиантовой руки" пообещала в 80 лет обольщать мини-юбкой

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