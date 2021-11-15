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Актер Войтенко объяснил, почему разъехался с женой еще летом

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Участник "Танців із зірками" актер Константин Войтенко поделился подробностями отношений с женой Валентиной. Пара из-за кризиса в браке вынуждена была разъехаться. Женщина признавалась в Instagram, что с августа они посещали семейного терапевта. А в результате решили жить отдельно.

Автор: instagram.com/kostiantynvoitenko
  Константин Войтенко поделился подробностями отношений с женой Валентиной
Константин Войтенко поделился подробностями отношений с женой Валентиной

Но мужчина заметил, что они разъехались не из-за ссоры. Тем, как они с любимой оказались на грани развода, рассказал в интервью программе "Світське життя".

"Мы разъехались не потому, что поругались, а потому, что так нам сейчас комфортнее. У меня сейчас напряженный график, и мы мешаем друг другу", - сказал Войтенко.

Также артист назвал причину разрыва с супругой.

"Если откровенно: нечестность в самом начале. Когда ты додумываешь за человека, каким он может быть, ты не принимаешь его настоящим, хочешь переделать", - объяснил мужчина.

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Актер проводит с дочерью Эмилией все свободное время. Жена не препятствует встречам.

Жена актера Константина Войтенко Валентина прокомментировала заявление в 10-м выпуске "Танців із зірками". Тогда она резко ответила ведущей балкона Маше Ефросининой.

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