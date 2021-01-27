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среда, 27 января 2021 13:04

Актер "Вар'яти-шоу" похудел на 9 кг после отказа от алкоголя
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Актер "Вар'яти-шоу" Максим Кравец похудел за 3 месяца на 9 кг. Он отметил, что его устраивали формы и состояние здоровья, однако впоследствии появилась одышка, физическая и моральная усталость.

"Сначала я это списал на понедельник. Но когда пришли анализы и сказали: "Тебе скоро поздно будет заниматься здоровьем. А у тебя жена, дети, "Вар'яти". Ты хочешь оставить их сиротами?". И тогда началось", - рассказал участник проекта, который показывает "Новий канал".

Сначала Кравец отказался от спиртных напитков.

"И после этого мой вес снизился со 126 кг до 117 кг. Без диет и физических нагрузок. Питание пока что не изменилось. Я только сократил частоту приемов пищи с 5 раз в сутки до 3, но порции стали больше. А еще перестал есть после 19:00. Со спортом сложнее. Выяснилось, если 25 лет себя запускать, то спорт начинаешь ненавидеть еще во время переодевания, когда из тебя течет Нил. Зал посещаю 5 раз в неделю. В понедельник, среду и пятницу - силовые тренировки, во вторник и четверг - кардио, бассейн, футбол, сквош", - рассказал мужчина.

Актер похудел на 9 кг
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Актер похудел на 9 кг
Актер похудел на 9 кг

Также актер приучается к дисциплине.

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"Просыпаюсь рано и ложусь спать рано. Кстати, тренировки посещаю с 7:00 до 8:15. После них день невероятно плодовит. Не преследую четких целей типа "иметь сексуальное тело". Вру, хочу иметь такое тело, у меня его никогда не было. Ведь в 1990-е с такими телами были проблемы. На самом деле, хочу быть здоровым", - добавил Кравец.

"Вар'яти-шоу" снимали без зрителей, а затем с помощью режиссеров монтажа "наколдовали" полный зал людей. Зрители "Нового канала" увидят стразу 3 премьерных спецвыпуска "Вар'яти-шоу" и познакомятся с новыми актерами – стендап-комиками Святославом Марченко и Максимом Кравцом.

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