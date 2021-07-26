Актер, который устроил драку на дороге, извинился за свое поведение

Украинский актер Андрей Фединчик устроил драку в Киеве. Фото: ТСН

Актер Андрей Фединчик извинился за устроенную им драку на дороге. Он признал свое поведение неадекватным и пояснил все непростым этапом в жизни.

"Никто не виноват кроме меня. Столько строить все и все разрушить. У меня проблема с контролем гнева и эмоций. Буквально три дня назад у меня с женой состоялся разговор, что я должен обратиться к специалисту (психиатру), но я этого не сделал. Да, у меня расшатана нервная система. Много работы и личные проблемы, о которых не хочу говорить. Простите все! " - сказал Фединчик, говорится в сюжете ТСН.

Актер считает, что у него случился нервный срыв.

"Судя по поведению, это с трудом тянет на нервный срыв классический. Здесь скорее реакция неконтролируемого эффекта, так можно говорить с медицинской точки зрения. Бывает такая реакция у публичных людей? Бывает. Бывает это на фоне острой стрессовой ситуации, внезапно пробивает защитные функции организма? Бывает", объяснил поведение Фединчика психиатр Владислав Сова.

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Нервные срывы, депрессии и биполярное расстройство достаточно распространены среди представителей творческих профессий, считает психиатр. Ведь выдержать публичность под силу не всем.

Украинский актер Андрей Фединчик устроил драку в Киеве на улице Сергея Данченко. Знаменитость ехал на электросамокате зигзагами. Возмущенные водители начали сигналить ему. На это Андрей отреагировал агрессивно - подбежал к одной из машин и начал вытаскивать водителя через окно. Зато водитель брызнул ему в лицо газовым баллончиком. Далее Фединчик с голым торсом начал провоцировать драку. Актер ударил мужчину, но его быстро успокоили.