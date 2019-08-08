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четверг, 08 августа 2019 11:22

Акробатика от Монатика: артист показал экстремальные трюки на отдыхе с детьми

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Украинский певец Дмитрий Монатик отправился на отдых с семьей в Турцию. Артист поклонник экстремального времяпрепровождения.

В Instagram появилось видео, на котором Монатик выполняет трюки во время ныряния на флайборде в воду.

Автор: @monatik_official
  Дмитрий Монатик отдыхает в Турции с семьей
Дмитрий Монатик отдыхает в Турции с семьей

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Артист попытался выполнить бэкфлип и похвастался, что трюк прошел успешно.

"Наконец решился на бэкфлип. Акробатика от Монатика, - подписал Дмитро.

Пользователи сети пришли в восторг от экстремальности артиста.

"Каскадер", "Это было великолепно", "Лучшая визуализация того, как можно поймать ритм", "Кто не летает, - тот не Монатик", "Не устаю восхищаться этим человеком. Пример для подражания", - пишут они.

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Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)

Недавно стало известно, что певец Дмитрий Монатик коллекционирует эксклюзивные игрушки. Фото, на котором человек демонстрирует игрушку, он опубликовал на своей Instagram-странице.

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