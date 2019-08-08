Акробатика от Монатика: артист показал экстремальные трюки на отдыхе с детьми

Украинский певец Дмитрий Монатик отправился на отдых с семьей в Турцию. Артист поклонник экстремального времяпрепровождения.
В Instagram появилось видео, на котором Монатик выполняет трюки во время ныряния на флайборде в воду.
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Артист попытался выполнить бэкфлип и похвастался, что трюк прошел успешно.
"Наконец решился на бэкфлип. Акробатика от Монатика, - подписал Дмитро.
Пользователи сети пришли в восторг от экстремальности артиста.
"Каскадер", "Это было великолепно", "Лучшая визуализация того, как можно поймать ритм", "Кто не летает, - тот не Монатик", "Не устаю восхищаться этим человеком. Пример для подражания", - пишут они.
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Недавно стало известно, что певец Дмитрий Монатик коллекционирует эксклюзивные игрушки. Фото, на котором человек демонстрирует игрушку, он опубликовал на своей Instagram-странице.
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