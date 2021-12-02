Аффлек впервые прокомментировал роман с Лопес: "Это красиво"

Американский актер, сценарист и режиссер 49-летний Бен Аффлек поделился деталями отношений с певицей 52-летней Дженнифер Лопес. Он впервые затронул эту тему после воссоединения с любимой.

Признался, что осознал, насколько "глупо делиться всем с миром". Почему не хочет обсуждать с фанами и прессой личное, поделился в интервью WSJ. Magazine.

"Мне удобнее иметь здоровые пределы в моей жизни. Дружественно и откровенно говорю вам, что не хочу рассказывать о своих отношениях. Я хочу проявить немного сдержанности", - сказал он.

Однако Аффлек решил рассказать историю их воссоединения.

Фото: instagram.com/jlo

"Для меня это красиво. И одна из вещей, которые я действительно ценю во всех аспектах моей жизни сейчас, что все было именно так. Я не просто стал тем, кем хотел быть. Я действительно чувствую себя тем, кем хотел стать - не идеальным, но тем, кто старается и заботится о том, чтобы быть честным, искренним и ответственным", - отметил актер.

Звезда добавил, что, возможно, впоследствии снимет об их романтической истории фильм.

"Это хорошая история. Может, однажды я ее расскажу. Я это все напишу. А потом сниму. У этой истории уже задатки успешной романтической комедии. И я знаю, кто займется продюсированием и снимется в ней", - поделился Аффлек, намекая на Лопес.

Также мужчина поблагодарил судьбу за "второй шанс".

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"Мне повезло в жизни, что я воспользовался вторым шансом. Знаю, что другие даже не получают первого. Я не всегда преуспевал. Но в тех случаях, когда у меня получалось (использовать второй шанс. - Gazeta.ua), это оказывалось определяющими аспектами моей жизни", - подытожил актер.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек почти не публикуют общие романтические фото. Но за парой постоянно следят папарацци.