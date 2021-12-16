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четверг, 16 декабря 2021 12:15

Аффлек обвинил бывшую в своем пьянстве. Джей Ло выбесило это интервью - СМИ

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На днях голливудская кинозвезда Бен Аффлек поделился деталями брака с актрисой Дженнифер Гарнер. Пара развелась еще в 2018 году. Впрочем, нынешнюю любимую Аффлека – американскую артистку Дженнифер Лопес – разозлило его откровенное интервью.

В браке с Гарнер, который длился 13 лет, были и неурядицы. В эфире шоу The Howard Stern Show актер рассказал, что они не были счастливы. Супруги пытались сохранить брак ради детей.

"Мой брак – одна из причин, почему я начал пить. Я был в ловушке. Думал, что я не могу уйти через детей. Но я был несчастлив. Что я делал? Выпивал бутылку виски и спал на диване. Проблемы же, конечно, никуда не девались", – поделился Аффлек.

Автор: коллаж Gazeta.ua з фото Reuters
  В браке Аффлека с Гарнер, который длился 13 лет, были и неурядицы
В браке Аффлека с Гарнер, который длился 13 лет, были и неурядицы

Также мужчина добавил, что продолжал бы пить, если бы они не разорвали отношения.

"Мы, наверное, устали друг от друга. И, вероятно, я бы продолжил пить, если бы не развелся", - сказал актер.

Джей Ло взбесилась из-за этого интервью. Она разозлилась из-за слов бойфренда, по информации Page Six.

Автор: Reuters
  Дженнифер Лопес взбесилась из-за откровенного интервью любимого
Дженнифер Лопес взбесилась из-за откровенного интервью любимого

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"Она сердится, ведь автоматически связана с этим, из-за их отношений. Она не хочет быть вовлечена в это. Джен встречалась с Гарнер. Она пытается познакомиться поближе с ней и с детьми Бена. Поэтому это – безрассудно и бесцеремонно с его стороны", – сообщил инсайдер.

Аффлек и Лопес официально разошлись в 2004 году – через год после отмененной свадьбы. Сейчас пара воссоединилась.

А в 2005 году актер женился на Гарнере. Вместе воспитывали троих детей. У Аффлека была серьезная алкогольная зависимость. Неоднократно лечился в реабилитационном центре. Гарнер поддерживала его даже после развода.

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Дата
16
декабря

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