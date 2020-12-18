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пятница, 18 декабря 2020 13:46

"Абсурд". Темнокожую актрису, которая сыграет королеву Англии, раскритиковали

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Темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит сыграет главную героиню в сериале об Анне Болейн, и это разозлило пользователей сети.

О последних месяцах жизни королевы Англии Анны Болейн выпустят мини-сериал. Болейн имела трагическую судьбу. Ее Величество воспитывала с Генрихом VIII Тюдором общую дочь Елизавету І. Через 3 года брака король обвинил любимую в измене, а в 1536 году суд приговорил ее к смертной казни. Этот этап жизни королевы хотят экранизировать, сообщает "24 канал".

В Twitter некоторые пользователи заметили, что неправильно показывать королеву Англии в таком образе:

"Почему? Анна Болейн однозначно была белой. Как будет реагировать мир, если белый человек сыграет Мартина Лютера Кинга? Это полный нонсенс".

"Анна Болейн была белокожей. Смешно показывать ее иной, так же, как это было бы странно увидеть Винни Манделу белокожей".

"Это жалко! А как же история?".

"Не могу дождаться, когда Мел Гибсон сыграет Манделу, он идеально подходит для этой роли".

"Абсурд. Мир сошел с ума".

Автор: instagram.com/jodiesmith
  Актрису раскритиковали в сети
Актрису раскритиковали в сети

Другие же пользователи сети защищают авторов проекта.

"Не могу дождаться, когда увижу Джоди Тернер-Смит в роли Анны Болейн - она ​​будет потрясающей. Между тем я просто смотрю, как все расисты показывают худшие стороны".

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"Анна Болейн не обязательно должна быть белой - она ​​белая только на портретах, но тот факт, что она белая - ничего о ней не говорит. А вот Мартин Лютер Кинг должен иметь темную кожу, поскольку он был невероятным человеком, который боролся за права темнокожих".

Голливудский актер 59-летний Джордж Клуни поддержал звездного коллегу Тома Круза после скандала с опубликованными записями, где Круз с бранью отчитывает членов съемочной группы за несоблюдение карантинных норм. В эфире шоу Говарда Стерна актер заявил, что полностью понимает эмоции, которые проявил Круз. Но отметил, что сделал бы предупреждение иначе

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