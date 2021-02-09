Абсолютно голая Эмили Ратаковски едва прикрыла грудь руками

Американская модель и актриса 29-летняя Эмили Ратаковски взволновала фанатов пикантными фотографиями, на которых показала круглый живот.

На черно-белых снимках она предстала в Instagram полностью обнаженной, прикрыв грудь руками.

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"Здесь я на 33-й неделе беременности", - отметила Ратаковски и добавила, что позировала знаменитым фотографам Инез ван Ламсвеерде и Винуду Матадину.

Фото: instagram.com/emrata

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В октябре Ратаковски объявила, что ждет первенца от своего мужа Себастиана. Она представила видео будущей матери, режиссером которого стала Лина Данэм.