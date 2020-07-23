ABBA выпустит новые песни в следующем году

Группа планировала выпустить две песни в этом году. Однако не сложилось из-за пандемии коронавируса. Фото: Instagram

В 2021 году шведская группа "ABBA" порадует поклонников новыми музыкальными работами. Об этом рассказал ведущий подкаста "Reasons To Be Cheerful" Джефф Ллойд.

Группа планировала выпустить две песни в этом году. Однако не сложилось из-за пандемии коронавируса и технических неполадок. Приблизительные даты выхода и названия новых песен пока неизвестны.

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Группа, в состав которого входит Бьорн Ульвес, Бенни Андерсон, Агнета Фельтског и Анна-Фрид Лингстад, получила известность после победы на "Евровидении" с песней "Waterloo" в 1974 году. Последний альбом "ABBA" был выпущен в 1981 году. В 2018 году на странице ABBA в Instagram появился пост, в котором говорилось о воссоединении группы ради новых песен.

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