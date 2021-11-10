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четверг, 11 ноября 2021 01:45

"Я всего лишь женщина, которая кое-что поняла о жизни" - Полякова выпустила книгу

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Исполнительница Оля Полякова выпустила биографическое собрание мнений под названием "неВредные советы взрослой девочки".

Автор: предоставлено пиар-агентом артистки
  Певица Оля Полякова выпустила книгу "неВредные советы взрослой девочки"
Певица Оля Полякова выпустила книгу "неВредные советы взрослой девочки"

Книга состоит из четырех глав, освещающих важные этапы жизни певицы и рассказывающих, как она стала популярной. В разделе "Ход королевы" Полякова делится, как обрести призвание и получить внутреннюю свободу. В "Яжемать" советует, как быть матерью без ущерба для своей жизни. Как сделать так, чтобы вселенная слышала тебя и отзывалась, рассказывает в "Мыслеформах". А в разделе "Офигенно красивая" есть секреты красоты и здоровья певицы.

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"Я не психоаналитик, не гуру и не коуч – их и так слишком много в последнее время. Я всего лишь женщина, которая несколько поняла об этой жизни и ее законах. Или не поняла. Я могу ошибаться, могу повторяться, могу сама себе противоречить, меня может заносить на поворотах, но я честная и снисходительная сама к себе", - прокомментировала Полякова.

Певица Оля Полякова отдыхает с семьей на Мальдивских островах. С курорта публикует яркие фото, где демонстрирует стройную фигуру в бикини.

Звезда вместе с мужем Вадимом и дочерьми Марией и Алисой проводит отпуск на двухэтажной вилле. Мальдивы встретили артистку черной икрой и бокалом игристого. Также исполнительница опубликовала снимки с пляжной фотосессии.

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