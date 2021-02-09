 
Ексклюзивы
1/5
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Образ Бандеры создала советская система, чтобы запугивать людей
Просмотров: 711
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Хвижа та сніжниця - как на украинском метко охарактеризовать погоду
Просмотров: 198
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Ткаченко должен выполнять закон, а не ретранслировать московские клише
Просмотров: 774
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 567
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
2 Просмотров: 2520
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 9927
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1638
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 576
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 243
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
5
10
7
9
7
&quot;Я в маске и очках, а меня все равно узнают&quot; - Евгений Кот
"Я в маске и очках, а меня все равно узнают" - Евгений Кот
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Пышногрудая модель в нижнем белье обливалась игристым
Пышногрудая модель в нижнем белье обливалась игристым
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Впервые обложку Vogue украсила лесбийская пара
Мисс Вселенная соблазнительно позировала топлес для глянца
Мисс Вселенная соблазнительно позировала топлес для глянца
Видео
Все видео
Украинка выпустила песню, которую прозвала "справочником отношений"
Украинка выпустила песню, которую прозвала "справочником отношений"
Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню
Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
"И так каждый год". Alyona Alyona рассказала, почему не может похудеть
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
Шоу за $7 млн: The Weeknd выступил на Супербоуле 2021 - видео
"Скандальное" видео с Тиной Кароль попало в сеть
"Скандальное" видео с Тиной Кароль попало в сеть
Интервью
1/5
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
"У нас проблема не в автошколах, а в людях" - автоюрист объяснил нововведения при получении водительских удостоверений
Просмотров: 459
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Эксперт сравнил главных тренеров "Динамо" и "Шахтера"
Просмотров: 369
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 252
Как приучить детей к работе
Как приучить детей к работе
Просмотров: 306
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 477
Колонка
Иван Столярчук
Иван Столярчук
09 февраля 2021
Просмотров: 333
Допотопна мова
– Почему взрослые любят все старое? – вигукує 11-річний хлопець. Напросився до нас із племінниками пограти у вибивного. ...
вторник, 09 февраля 2021 23:05

"Я в маске и очках, а меня все равно узнают" - Евгений Кот
5

  Комментировать

Хореограф Евгений Кот поделился впечатлениями от отдыха в Буковеле. Он рассказал, как впервые встал на сноуборд, и какой зимней традиции придерживается с женой.

"Познакомился со сноубордом только год назад. Начиналось все под Киевом на учебных трассах. Помню, что взял доску и попытался научиться сам, без инструктора. Сначала у меня ничего не получалось, я не мог элементарно даже встать на сноуборд. Но это длилось всего три минуты, потому что потом товарищ дал лайфхак: "А ты просто нажми на ту ногу, в какую сторону хочешь ехать". Я сделал это, и все удалось. Дважды за зиму тогда съездил на небольшие горки под Киевом, а потом решил покорять Буковель. Уже там это занятие увлекло меня целиком и полностью. Поэтому теперь в нашей семье традиция ежегодно ездить на горнолыжный курорт", - рассказал танцор на съемках шоу "Где логика", которое покажет "Новий канал".

Мужчина также отметил, что ему во время отпуска не удалось скрыться от поклонников.

Хореограф рассказал об отдыхе в Буковеле
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Хореограф рассказал об отдыхе в Буковеле
Хореограф рассказал об отдыхе в Буковеле
Хореограф рассказал об отдыхе в Буковеле
Хореограф рассказал об отдыхе в Буковеле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Просмотрели миллионы: челлендж Chica Вamboni заставил плясать знаменитостей

"Когда мы были в Буковеле, то не знаю каким образом, меня все равно узнавали люди. На мне - маска и очки, а они замечали, что это я, и подходили. И происходило это очень часто. Знакомились, хотели пообщаться, сфотографироваться, делали комплименты. Для меня остается загадкой: как им это удается?", - добавил Кот.

Артистка Оля Цибульская поделилась воспоминаниями о неудачном эксперименте. Она рассказала, как сбрила брови в школьные годы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я в маске и очках, а меня все равно узнают" - Евгений Кот». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
февраля

Зубные протезы женам начали выписывать с разрешения мужа

Запатентовали первый огнетушитель

Заключенные подняли восстание

Родился основатель Maybach

Украинские дипломаты подписали в Беларуси мир

Нобелевский лауреат не читал газет и не смотрел телевизор

На референдуме поддержали изменение власти

В Америке началась мания борьбы против коммунизма

"Просил пропустить в метро. Потому что не было денег на жетон" - 9 дней назад не стало Сергея Проскурни

Президента США выбрал парламент

Самое читаемое
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 235811
Финалистка &quot;Супер модели&quot; снялась в откровенных позах
Финалистка "Супер модели" снялась в откровенных позах
8
 Просмотров: 48053
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
Парень влюбился в девушку почти вдвое тяжелее его
5
 Просмотров: 32205
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
Самая сексуальная журналистка страны продает интимные фото
13
 Просмотров: 32130
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
Maruv показала горячие фото в нижнем белье
5
 Просмотров: 27792
Знаменитости
Украинка выпустила песню, которую прозвала "справочником отношений"
Украинка выпустила песню, которую прозвала "справочником отношений"
"Побрила брови папиным станком". Цибульская рассказала о неудачном эксперименте
"Побрила брови папиным станком". Цибульская рассказала о неудачном эксперименте Просмотров: 45
"Найду тебе хорошую жену". Ведущая Соломия Витвицкая разводится
"Найду тебе хорошую жену". Ведущая Соломия Витвицкая разводится Просмотров: 459
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
Звезда Instagram едва прикрыла голое тело необычным мини-платьем
10
 Просмотров: 10260
Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню
Участница "Х-Фактора" выпустила дебютную песню
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
Путин злоупотребляет властью, но "жить стало лучше" - опрос
3
Против Порошенко закрыли уголовное дело
1
Медики раскрыли невероятные свойства лимона
1
Жену Медведчука внесли в "Миротворец"
1
Дело Татарова: НАБУ третий раз обратилось к Венедиктовой
Голосов: 42463
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть