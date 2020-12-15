 
Ексклюзивы
1/5
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Приравнять должников за коммуналку к алиментщикам: эксперты объяснили последствия
Просмотров: 657
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Эксперт объяснил, смогла ли бы санепидслужба остановить распространение коронавируса
Просмотров: 216
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 603
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 297
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 657
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1332
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 684
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4527
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4770
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1710
Фото
Все фото
8
4
5
4
5
Любимая Неймара похвасталась пышными прелестями в нижнем белье
Любимая Неймара похвасталась пышными прелестями в нижнем белье
&quot;Я ударил его&quot;. Каскадеру досталось от актера Самчика
"Я ударил его". Каскадеру досталось от актера Самчика
&quot;Мамма Миа&quot;. Невеста Роналду в кружевном боди вызвала фурор
"Мамма Миа". Невеста Роналду в кружевном боди вызвала фурор
&quot;Полностью натуральная&quot;: выбрали Мисс Украина Вселенная
"Полностью натуральная": выбрали Мисс Украина Вселенная
Принарядилась для сафари: раскованная Деми Роуз поразила фанатов
Принарядилась для сафари: раскованная Деми Роуз поразила фанатов
Видео
Все видео
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Ирина Билык в зефирном платье представила новый клип о любви
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Шаманские мотивы и работа с битбоксом: Salnyk представляет дебютную песню
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Корсет не удержал пышный бюст. Астафьева засветила обнаженную грудь во время съемок шоу
Упадок культуры, информационные фейки и жестокость. Рэперы высказались на важные темы в проекте "Казка про"
Упадок культуры, информационные фейки и жестокость. Рэперы высказались на важные темы в проекте "Казка про"
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 531
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 945
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 306
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2349
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1098
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
15 декабря 2020
Просмотров: 27
Незручні запитання
– "Ти з Ваньою оргазм відчуваєш?" – спитала мене Люба. Я їй по секрету розказала, що ні. А з колишнім – кілька разів бувало. Я ...
вторник, 15 декабря 2020 15:47

"Я ударил его". Каскадеру досталось от актера Самчика
4

  Комментировать

Актер Максим Самчик рассказал, как снимались сцены боя без правил в нашумевшем сериале Нового канала

На "Новому каналі" — неделя "Перших ластівок. Zалежні". В первых сериях зрители познакомились с новыми персонажами. В частности, с Владом Якименко — бойцом без правил, которого сыграл Самчик.

Впечатляющие сцены боя дались съемочной группе нелегко.

Самчик со школы занимается тайским боксом
Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"
Самчик со школы занимается тайским боксом
Самчик со школы занимается тайским боксом
Самчик со школы занимается тайским боксом

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теперь их узнают на улицах. Актеры, ставшие известными после "Перших ластівок"

— Моими напарниками и постановщиками боя были каскадеры. Надо отдать им должное: они прекрасные мастера своего дела. Очень важно, чтобы рядом были профессионалы: ты можешь совершить оплошность, а они на нее быстро отреагируют. Один раз я случайно все-таки сработал в контакт с каскадером — ударил его. Это был несильный удар, но все же попал по человеку, хотя рука должна была пролететь мимо. Я растерялся и остановился, а каскадер продолжил работать несмотря ни на что. Так что мы смогли доснять дубль. Конечно, потом я перед ним извинился за эту ситуацию", — рассказал актер в интервью журналу "Теленеделя".

Актриса сериала Таисия-Оксана Щурук раскрыла одну из граней ее персонажа. В сериале "Перші ластівки. Zалежні", который показывает "Новий канал", Щурук сыграла популярного блогера Альбину Хаткипер. Розовые волосы, яркие наряды, длинные ногти. Но на этом смелые эксперименты не закончились.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Я ударил его". Каскадеру досталось от актера Самчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
декабря

Начали продавать первый в мире водородный автомобиль

Прекратили поставки промтоваров в села

Спилберг 10 лет отказывался снимать "Список Шиндлера"

В подвале института расстреляли 28 людей

Сколько стоит чашка чая в разных городах мира

Работу АЭС навсегда остановили по приказу президента

Летательный аппарат достиг поверхности Венеры

Миллиардер-скряга не хотел платить за похищенного внука

Война в Ираке продолжается уже 17 лет

В Украине появилась новая церковь

В Украине началась акция "Украина без Кучмы"

Тело вождя едва поместилось в гроб

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности &quot;голая йога&quot;, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности "голая йога", которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 38135
Байден победил окончательно
Байден победил окончательно Просмотров: 19396
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 12 Просмотров: 14933
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 14211
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
Гороскоп на 15 декабря: каким знакам повезет больше
 Просмотров: 12150
Знаменитости
Любимая Неймара похвасталась пышными прелестями в нижнем белье
Любимая Неймара похвасталась пышными прелестями в нижнем белье
8
 Просмотров: 36
"Мамма Миа". Невеста Роналду в кружевном боди вызвала фурор
"Мамма Миа". Невеста Роналду в кружевном боди вызвала фурор
5
 Просмотров: 2250
"Полностью натуральная": выбрали Мисс Украина Вселенная
"Полностью натуральная": выбрали Мисс Украина Вселенная
4
 Просмотров: 1791
Участница модельного реалити была жертвой домашнего насилия в течение 3 лет
Участница модельного реалити была жертвой домашнего насилия в течение 3 лет Просмотров: 99
"Вышла замуж последней" - Леся Никитюк рассказала о судьбоносных гаданиях
"Вышла замуж последней" - Леся Никитюк рассказала о судьбоносных гаданиях Просмотров: 162
Больше всего комментируют
14
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
12
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
12
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
4
Эффективны ли на самом деле тесты на Covid-19
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
Голосов: 42049
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть