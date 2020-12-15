"Я ударил его". Каскадеру досталось от актера Самчика

Актер Максим Самчик рассказал, как снимались сцены боя без правил в нашумевшем сериале Нового канала

На "Новому каналі" — неделя "Перших ластівок. Zалежні". В первых сериях зрители познакомились с новыми персонажами. В частности, с Владом Якименко — бойцом без правил, которого сыграл Самчик.

Впечатляющие сцены боя дались съемочной группе нелегко.

Фото: предоставлено пресс-службой "Нового каналу"

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— Моими напарниками и постановщиками боя были каскадеры. Надо отдать им должное: они прекрасные мастера своего дела. Очень важно, чтобы рядом были профессионалы: ты можешь совершить оплошность, а они на нее быстро отреагируют. Один раз я случайно все-таки сработал в контакт с каскадером — ударил его. Это был несильный удар, но все же попал по человеку, хотя рука должна была пролететь мимо. Я растерялся и остановился, а каскадер продолжил работать несмотря ни на что. Так что мы смогли доснять дубль. Конечно, потом я перед ним извинился за эту ситуацию", — рассказал актер в интервью журналу "Теленеделя".

Актриса сериала Таисия-Оксана Щурук раскрыла одну из граней ее персонажа. В сериале "Перші ластівки. Zалежні", который показывает "Новий канал", Щурук сыграла популярного блогера Альбину Хаткипер. Розовые волосы, яркие наряды, длинные ногти. Но на этом смелые эксперименты не закончились.