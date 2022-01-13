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пятница, 14 января 2022 01:45

"Я один, но не одинок" - Андре Тан описал момент, когда мы честны с собой
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Звездный модельер Андре Тан поделился мнениями об одиночестве. Уверяет, что желающие привлекать к себе внимание на самом деле "стараются заполнить пустоту внутри".

Дизайнер отметил, что ему интересно с собой. Долгим постом на откровенную тему поделился в Instagram.

"Я один, но не одинок. Считаю, что переживать проблемы нужно в одиночестве. Все ответы лежат внутри нас, даже если мы этого не понимаем", - начал Тан.

По мнению модельера, информация извне (например, совет друзей) "не решит наши проблемы".

"Единственный момент, когда мы честны с самим собой – 10 минут после пробуждения (мозг только активируется, он не засорен информационным шумом). Если я не могу решиться на что-то, я спрашиваю себя об этом три дня подряд сразу после пробуждения. Прислушиваюсь к своему телу и получаю ответ", - написал мужчина.

Но дизайнер добавил, что не уметь просить помощи является слабостью.

Дизайнер Андре Тан поговорил с подписчиками об одиночестве
Фото: instagram.com/andre_tan_official
Звезда признался, что ему нравится быть наедине с самим собой
Дизайнер Андре Тан поговорил с подписчиками об одиночестве
По мнению Андре Тана, одиночество – это роскошь, которую не каждый может себе позволить
Дизайнер Андре Тан поговорил с подписчиками об одиночестве

"Я очень долго не умел делать этого, но потом понял, что в этом нет ничего стыдного. Я искренне думал, что так ты показываешь людям вокруг свою слабость. Но действительно слаб ты сам, когда берешь на свои плечи буквально все", - пояснил Тан.

Звезда подытожил, что "одиночество - это роскошь, которую не каждый может себе позволить".

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"Я искренне желаю вам этой роскоши. Даже если у вас четверо детей и ворчащий муж - уложите всех спать и посвятите хотя бы 45 минут себе: посмотрите сериал, сделайте маску для лица и просто уделите себе внимание", - написал он.

Дизайнер Андре Тан признался, что тяжело пережил разрыв отношений с женой Алиной Харечко. Он пытался справиться с чувствами с помощью ретрита.

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