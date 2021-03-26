"Я не 911" - экс-участница "НеАнгелов" выпустила первую сольную песню

Слава Каминская представила первую сольную песню "911". Фото: instagram.com/babaslavka

Исполнительница и бывшая участница группы "НеАнгелы" 36-летняя Слава Каминская представила первый сольный сингл под названием "911".

О премьере звезда сообщила в Instagram.

"Мой первый осознанный сольный. Слушайте, комментируйте, не стесняйтесь. И не звоните бывшим еженедельно", - подписала ролик певица.

Поклонники были в восторге от композиции, о чем написали в комментариях.

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"Сильно, нереально, бомбически", "Слава, это просто огонь", "Ура. С премьерой нас".

Украинская певица, экс-участница группы "Неангелы" 36-летняя Слава Каминская призналась, что стала более раскованной в сексе. Но считает, что у каждого человека собственные рамки свободы. Артистка рассказала, что никогда не практиковала БДСМ.