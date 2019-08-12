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понедельник, 12 августа 2019 11:53

"Я наполовину пророссийская" - любовница Виктора Павлика ответила хейтер

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&quot;Я наполовину пророссийская&quot; - любовница Виктора Павлика ответила хейтер
Екатерина Репейное заявила, что она "полупроросийсская". Фото: instagram.com/repyahovakate

Любовница украинского певца Виктора Павлика и по совместительству его концертный директор Екатерина Репяхова назвала хейтер "ущербными".

После их интервью в журнале "Отдохни" их обвинили в пиар-романе. Она ответила на это в последнем посте на странице в Instagram.

"Невозможно быть с человеком 4 года и не любить его. Не стоит считать Виктора идиотом, который вдруг изменил свою жизнь на 180 градусов ради девочки, которая с ним из-за обложки или деньги. А вообще, не судите и не оценивайте не зная ничего. Вы все такие ущербные и несчастные со стороны. Вы, наверное, никогда не любили", - написала возлюбленная певца.

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Публикация от Віктор Павлік (@viktorpavlik)

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В комментариях к посту сам Виктор Павлик заявил, что также украинский музыкант Юрий Журавель обвинил их в том, что они рекламируют "пророссийский журнал".

"Юра Журавель, мы знаем друг друга 100 лет, и были коллегами. Он написал, что мы, дебилы, рекламируем пророссийский журнал. Хотя владельцем "Отдохни" является Бурда, Германия. Цирк!", - написал Павлик.

Екатерина на это сообщение ответила, что она сама наполовину пророссийская.

"Самая большая проблема - пророссийский журнал. Я тоже наполовину пророссийская, если что", - написала девушка.

"Катерина - моя 4-жена", - прокомментировал мужчина, хотя официально пара отношения не оформили.

По словам Павлика, он оставил бывшей жене все.

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