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вторник, 16 октября 2018 08:53

"Я иду" - Анастася Приходько поразила фанатов известием

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&quot;Я иду&quot; - Анастася Приходько поразила фанатов известием
Певица Анастасия Приходько заявила, что уходит со сцены. Фото - Facebook

Певица Анастасия Приходько поразила фанатов известием. Артистка заявила, что уходит со сцены.

Как объяснила Настя, она устала слушать о том, что она не формат. В то же время Приходько отметила, что подстраиваться ни под кого не собирается.

"Я иду со сцены! Устала слушать о том, что я не формат. Музыканту настоящему трудно, когда он почти не имеет поддержки и его заставляют стать похожим на всех, я не буду никогда подстраиваться, чтобы быть модной, я настоящая и изменять самой себе тоже не буду. К сожалению то, что продается в магазинах "все по 10", покупают быстрее! " - объяснила певица.

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Приходько добавила, что как и обещала выпустит альбом "Крылья" в конце 2019 года. А 31 октября исполнительница пригласила сторонников в Печерский суд Киева, где будет отстаивать свои права.

В середине февраля Анастасия Приходько пожаловалась на команду Петра Порошенко, которая незаконно сняла певицу в предвыборном ролике президента. Позже артистка заявила, что не оставит этого просто так и со своим адвокатом подготовила официальное обращение к предвыборной команде главы страны.

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