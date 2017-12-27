"А, глиттер!": Киркоров перепутал английское слово с пикантной частью тела

Киркоров "просто не расслышал". Фото: Woman's Day

Российский певец Филипп Киркоров опозорился из-за плохого знания английского языка.

В прямоми эфире певец пел не расслышал слово glitter (пайетка). Его сказала ведущая программы "Успех" Вера Брежнева, когда комментировала костюм одной из исполнительниц. Вместо него Киркоров, который был среди членов жюри, услышал слово "клитор".

Когда Брежнева объяснила значение своего выражения, Киркоров оправдал свой конфуз проблемами со слухом.

"А, глиттер. Ну что, возраст. Я глуховатый, 50 лет все же", - сказал певец.

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Французский музыкант Жильбер Синуэ подал в суд по обвинению в нарушении авторских прав на российского певца Филиппа Киркорова. Музыкант из Франции уверен, что песня Киркорова "Шелковая нить" является плагиатом на его композицию.