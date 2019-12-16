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"95 квартал" спел Зеленскому песню о "посадках"

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&quot;95 квартал&quot; спел Зеленскому песню о &quot;посадках&quot;
Зеленский пришел на выступление "95-го квартала". Фото: 95 квартал

Президент Украины Владимир Зеленский посетил выступление своей "бывшей команды" из студии "Квартал 95".

В коротком ролике видно, как ведущие со сцены комментируют появление нового президента на своем очередном вечернем выступлении. Зеленский купил билет, занял место в первом ряду, а затем показал его со сцены, видео с этим визитом появилось в социальной сети Facebook, его автор - пользователь Дмитрий Кучер.

На нем "Квартал" поет песню с обращением к прокурорам: "весна прошла, посадок нет, а что - зимой сажать не принято?".

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Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским, где он рассказал о том, что встреча прошла хорошо. Кроме того, Зеленский высказался относительно конфликта на Донбассе.

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