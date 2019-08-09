83-летний Ален Делон из-за состояния здоровья меняет больницы

Ален Делон снова попал в больницу. Фото: pikabu.ru

Французский актер 83-летний Ален Делон попал в одну из швейцарских клиник из-за перенесенного инсульта.

Об этом рассказал сын звезды изданию France Presse.

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После инсульта актер провел 3 недели в отделение интенсивной терапии в одной из парижских больниц.

На данный момент состояние звезды французского кино стабильное.

Ален Делон, полное имя которого Ален Фабьен Морис Марсель Делон, французский актер, продюсер, сценарист и режиссер. Наибольшее признание получил благодаря своему участию в фильмах "На ярком солнце", "Леопард", "Черный тюльпан". Его имя стало синонимом мужской красоты.