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вторник, 25 августа 2020 23:46

66-летняя Кристи Бринкли прикрылась только шляпой
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66-летняя Кристи Бринкли радует поклонников соблазнительными фотографиями.
Фото: ФОТО: Іnstagram.com/christiebrinkley
66-летняя Кристи Бринкли радует поклонников соблазнительными фотографиями.
66-летняя Кристи Бринкли радует поклонников соблазнительными фотографиями.

Легендарная фотомодель 1980-х Кристи Бринкли время от времени радует своих поклонников откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.

Недавно Бринкли опубликовала пикантную фотографию, на которой она позирует обнаженной, прикрывшись лишь соломенной шляпой.

На снимке модель продемонстрировала загорелые стройные ноги. Легкий уместен макияж и распущенные длинные волосы также не оставили равнодушными подписчиков, которые оставили под фотографией 66-летней модели множество положительных комментариев: "Кристи Бринкли, ты всегда выглядишь очень красиво", "Неподвластная времени", "Потрясающая!"

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Модель и "ангел" Victoria's Secret 29-летняя Жасмин Тукс радует поклонников новыми фото. Фотографии супермодель публикует в своем Instagram.

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