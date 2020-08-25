66-летняя Кристи Бринкли прикрылась только шляпой

Фото: ФОТО: Іnstagram.com/christiebrinkley

Легендарная фотомодель 1980-х Кристи Бринкли время от времени радует своих поклонников откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.

Недавно Бринкли опубликовала пикантную фотографию, на которой она позирует обнаженной, прикрывшись лишь соломенной шляпой.

На снимке модель продемонстрировала загорелые стройные ноги. Легкий уместен макияж и распущенные длинные волосы также не оставили равнодушными подписчиков, которые оставили под фотографией 66-летней модели множество положительных комментариев: "Кристи Бринкли, ты всегда выглядишь очень красиво", "Неподвластная времени", "Потрясающая!"

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Модель и "ангел" Victoria's Secret 29-летняя Жасмин Тукс радует поклонников новыми фото. Фотографии супермодель публикует в своем Instagram.