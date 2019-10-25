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пятница, 25 октября 2019 09:11

61-летняя Шэрон Стоун показала секс в кружевном белье
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Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун опубликовала кадры из фотосессии для осеннего выпуска популярного американского журнала Allure
Фото: allure.com
Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун опубликовала кадры из фотосессии для осеннего выпуска популярного американского журнала Allure
Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун опубликовала кадры из фотосессии для осеннего выпуска популярного американского журнала Allure
Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун опубликовала кадры из фотосессии для осеннего выпуска популярного американского журнала Allure

Голливудская актриса 61-летняя Шэрон Стоун опубликовала кадры из фотосессии для осеннего выпуска популярного американского журнала Allure.

Так, в модной фотосессии актриса примерила разные образы - от строгих деловых до пикантных. На одном из фото Стоун позирует в строгой черной водолазке, а также в кружевных трусиках. Откровенный образ дополняют босоножки черного цвета на шпильке.

"Когда мы молоды и нас одолевают безумия нашей юности, иногда мы можем не замечать красоту и перестать удивляться простоте каждый день", - подписала фото Стоун цитатой из своего нового интервью Allure.

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Стоун также опубликовала обложку осеннего выпуска, на которой позирует сидя, в клетчатом сером костюме.

"Спасибо Allure и, в частности, писателю Даниэлю Пергаменту, который произвел настоящую разговор", - добавила актриса.

Американская актриса 61-летняя Шэрон Стоун удивила сеть сексуальным танцем в белье. Съемки проходили в лофте. Актрису одели в черное белье, рубашку в тон и лаковые сапоги.

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