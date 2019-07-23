55-летняя звезда "Друзей" ошеломила сеть стройной фигурой в микро-бикини

Кортни Кокс показала стройную фигуру. Фото: hochu.ua

Американская актриса, звезда сериала "Друзья" 55-летняя Кортни Кокс потрясла сеть стройной подтянутой фигурой.

Откровенное видео у бассейна знаменитость запостила в Instagram.

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На ролике, который сделан с помощью приложения Boomerang, Кокс в черном бикини выпрыгивает из бассейна, надевает халат и пьет коктейль.

Пользователи сети начали активно комментировать публикацию Кортни.

"Боже мой, вы выглядите невероятно", "роскошная женщина", "не знаю, что выглядит более впечатляюще: это видео или твое тело", "твое тело - это мечта", "никто не выглядит в 55 так круто, как ты" .

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 21 Июл 2019 в 7:41 PDT

Недавно стало известно, что актриса Кортни Кокс рискует потерять опеку над единственной дочерью. Причиной стало обращение 14-летней девочки к отцу - актера Дэвида Аркетта.