55-летняя звезда "Друзей" ошеломила сеть стройной фигурой в микро-бикини

Американская актриса, звезда сериала "Друзья" 55-летняя Кортни Кокс потрясла сеть стройной подтянутой фигурой.
Откровенное видео у бассейна знаменитость запостила в Instagram.
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На ролике, который сделан с помощью приложения Boomerang, Кокс в черном бикини выпрыгивает из бассейна, надевает халат и пьет коктейль.
Пользователи сети начали активно комментировать публикацию Кортни.
"Боже мой, вы выглядите невероятно", "роскошная женщина", "не знаю, что выглядит более впечатляюще: это видео или твое тело", "твое тело - это мечта", "никто не выглядит в 55 так круто, как ты" .
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Недавно стало известно, что актриса Кортни Кокс рискует потерять опеку над единственной дочерью. Причиной стало обращение 14-летней девочки к отцу - актера Дэвида Аркетта.
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