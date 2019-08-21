54-летняя Моника Беллуччи поразила сеть стройной фигурой

Итальянская модель и актриса 54-летняя Моника Беллуччи поразила поклонников снимками стройной фигуры.
Фото для журнала Vanity Fair Italia звезда разместила в Instagram.
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На снимке Беллуччи позировала в бассейне. На модели одет белый сплошной купальник, который эффектно подчеркнул пышную грудь. Волосы Моники были влажныи, на лице легкий макияж.
Поклонники засыпали образ звезды комплиментами.
"Я в восторге от твоей фигуры", "собираю деньги, чтобы приехать в Италию и взять тебя в жены", "идеальная", "фигура мечты".
Модель Моника Беллуччи разошлась с бойфрендом, художником Николя Лефевром. Знаменитость поделилась, что с мужчиной их объединяет крепкая дружба.
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