54-летняя Моника Беллуччи поразила сеть идеальной фигурой

Фото: @vanityfairitalia

Итальянская модель и актриса 54-летняя Моника Беллуччи поразила поклонников снимками стройной фигуры.

Фото для журнала Vanity Fair Italia звезда разместила в Instagram.

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На снимке Беллуччи позировала в бассейне. На модели одет белый сплошной купальник, который эффектно подчеркнул пышную грудь. Волосы Моники были влажныи, на лице легкий макияж.

Поклонники засыпали образ звезды комплиментами.

"Я в восторге от твоей фигуры", "собираю деньги, чтобы приехать в Италию и взять тебя в жены", "идеальная", "фигура мечты".

Модель Моника Беллуччи разошлась с бойфрендом, художником Николя Лефевром. Знаменитость поделилась, что с мужчиной их объединяет крепкая дружба.