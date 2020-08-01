53-летняя голливудская актриса едва удержала грудь в обтягивающем платье

Голливудская актриса 53-летняя Сальма Хайек в очередной раз потрясла сексуальным образом.

Знаменитость разместила в Instagram черно-белую фотографию, на которой позирует в черном обтягивающием платье с глубоким декольте. Наряд сильно подчеркнул пышную грудь и стройную талию звезды. На фотографии Сальма эффектно перекидывала волосы взмахом головы.

Автор: instagram.com/salmahayek Голливудская актриса 53-летняя Сальма Хайек в очередной раз потрясла сексуальным образом

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Публикация Сальмы собрала сотни тысяч лайков и более 2 тыс.комментариев за несколько часов.

"Я тебя люблю", "Огонь! Ты очень сексуальна", "Ты потрясающая", "Вау, эта роскошная грудь", "Ты - женщина мечты", - пишут в комментариях.

Сальма Хайек имеет хорошую наследственность. Именно ей обязана за такую ​​хорошую форму. Уважает спорт, правильное питание, сон, качественную косметику и позитивный настрой.