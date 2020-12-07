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понедельник, 07 декабря 2020 11:41

51-летняя звезда "Друзей" похвастался своей молодой женой

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51-летний Мэтью Перри показал свою будущую жену 29-летнюю Молли Гервиц.

Звезда сериала друзей опубликовал фотографии избранницы в своем Instagram.


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Будущие супруги выложили фото, чтобы прорекламировали сувенирные футболки и кепки, средства от продажи которых пойдут на помощь ВОЗ в борьбе с пандемией.

После того, как он 2012 разорвал 6-летние отношения с актрисой Лиззи Каплан, знаменитость долгое время был холостяком. Однако теперь артист готов жениться. Невестой Перри стала агентка из талантов и продюсер 29-летняя Молли Гервиц.

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Дата
07
декабря

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