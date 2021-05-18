50-летняя Наоми Кэмпбелл объявила, что стала матерью

Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью. Фото: instagram.com/naomi

Британская супермодель 50-летняя Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью.

Звезда опубликовала фото в Instagram. Она публично не заявляла о том, что в ее семье будет пополнение. Ходили слухи в западных СМИ, звезда хочет усыновить ребенка.

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"Прекрасное маленькое благословение выбрало меня как свою мать. Это большая честь для меня, что в моей жизни теперь есть маленькая, нежная душа, и нет слов, чтобы описать связь на всю жизнь, которая теперь есть между нами, мой ангел. Нет большей любви", - написала в посте модель.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Naomi Campbell (@naomi)

Британская топ-модель 50-летняя Наоми Кэмпбелл и супермодель 25-летняя Кендал Дженнер откровенно позировали для V Magazine в образах total black. Издание презентовало серию черно-белых обложек нового номера, где появились также голландская модель Имаан Хаммам и американская манекенщица Анок Яй. Фотографом выступил Марио Сорренти.