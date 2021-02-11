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четверг, 11 февраля 2021 13:50

5 zirok, yaki pozuvaly oholenymy na ostannʹomu misyatsi vahitnosti 5 звезд, которые позировали обнаженными на последнем месяце беременности
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Ведущая 42-летняя Василиса Фролова, которая ждет первенца, поделилась пикантными фотографиями. Звезда приняла участие в откровенной фотосессии на 9-м месяце беременности. Она опубликовала кадр, на котором позирует в розовых рюшах и с голым животом.

Gazeta.ua собрала звезд, которые фотографировались обнаженными во время беременности.

В конце 2020-го звезда сериала "Великолепный век" 37-летняя Мерьем Узерли позировала перед камерой на последнем месяце беременности. На серии снимков женщина позировала в полупрозрачной накидке бордового цвета. Узерли обнажила округленный живот. Актриса стала мамой во второй раз 10 января. Она родила дочь, которую назвала Лили.

Василиса Фролова позировала обнаженной на последнем месяце беременности
Фото: instagram.com/vasyafrolova
Мерьем Узерли позировала обнаженной на последнем месяце беременности
Джиджи Хадид позировала обнаженной на последнем месяце беременности
Эшли Грэм позировала обнаженной на последнем месяце беременности
Эмили Ратаковски позировала обнаженной на последнем месяце беременности

Американская актриса и модель 29-летняя Эмили Ратаковски поделилась фотографиями, на которых позирует полностью обнаженной. Звезда прикрыла грудь руками. Фотосессию устроила во время 33-й недели беременности. Кадрами поделилась 9 февраля.

В прошлом году модель plus size 33-летняя Эшли Грэм опубликовала снимки с откровенной фотосессии. Беременная звезда позировала обнаженной. Автором съемок стал любимый Грэм - Джастин Эрвин. В январе 2020-го у пары родился первенец - сын Айзек.

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Модель 25-летняя Джиджи Хадид в начале сентября прошлого года позировала без белья во время 33-й недели беременности. Она надела прозрачное платье оливкового цвета и предстала перед камерой без нижнего белья, обнажив грудь и живот. 24 сентября 2020-го в модели появилась на свет дочь Хай.

Телеведущая Регина Тодоренко на 9-м месяце беременности расписалась с Владом Топаловым, а певица Оля Полякова вышла замуж на 5-м месяце беременности.

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