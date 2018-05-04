36-летняя Анна Курникова впервые показала беременное фото

Анна Курникова на 37-й неделе

Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями, удивив весь мир неожиданной новостью, потому как о беременности Анны широкая публика не знала. Теперь же пара не скрывает детей, двойняшек Люси и Николаса, а их мама решилась на публикацию архивного кадра, сделанного на 37-й неделе.

Курникова впервые показала в Instagram, как выглядела во время беременности. Бывшая первая ракетка мира опубликовала кадр, добавив к нему тег #tbt (ThrowBackThursday), который обычно используют в сети для публикации старых снимков.

На фото Анна демонстрирует подросший живот и почти не изменившуюся фигуру в спортивной майке, кожаных брюках, туфлях на высоком каблуке.

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На прошлой неделе Энрике Иглесиас показал в соцсети четырехмесячных малышей, сидевших у него на руках во время просмотра футбольного матча по телевизору. "Я все еще не могу поверить... Ты мой", — прокомментировал певец недавнюю фотографию с одним из детей в Instagram.