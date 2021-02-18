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четверг, 18 февраля 2021 16:13

28-летняя артистка пережила 3 ​​инсульта и сердечный приступ

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28-летняя артистка пережила 3 ​​инсульта и сердечный приступ
Звезда призналась в этом в своей документальной ленте "Деми Ловато: танцы с дьяволом". Фото: instagram.com/ddlovato

Американская певица 28-летняя Деми Ловато рассказала, что перенесла 3 инсульта и сердечного приступа. Случилось это 2018 года после передозировки наркотиками. Она отметила, что была "на волоске от смерти".

Звезда призналась в этом в своей документальной ленте "Деми Ловато: танцы с дьяволом".

"Врачи сказали, что у меня было еще 5-10 минут", - сказала Ловато в трейлере.

Исполнительница также поделилась с журналистами, что страдает от повреждения мозга до сих пор. Она имеет проблемы со зрением, из-за чего не может нормально читать и управлять авто.

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"Я прожила много жизней, как кошка. Сейчас живу 9-ю", - добавила актриса.

Американская певица и актриса 28-летняя Деми Ловато разорвала отношения с женихом - актером 29-летним Максом Эрихом. Они постоянно признавались в любви друг другу в социальных сетях и публиковали совместные нежные фото. А 23 июля пара объявила о помолвке. Но до свадьбы не дошло.

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