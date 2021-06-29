20 лет бисексуалка - Меган Фокс ошеломила заявлением

Американская актриса и модель 35-летняя Меган Фокс заявила, что уже более 20 лет - бисексуалка.

Об этом сообщила в Instagram. Опубликовала фото, на котором показывает маникюр в цветах радужного флага.

"Буква B в LGBTQIA уже более двух десятилетий", - написала звезда.

Фото: instagram.com/meganfox

Аббревиатура LGBTQIA расшифровывается как лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры, квиры, интерсексуалы и асексуалы.

Поклонники поддержали звезду в комментариях.

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"Ты заставила нас осознать, что у многих из нас есть Б", "Бисексуальные королева", "Это храбро".

Меган Фокс имеет романтические отношения с рэпером 31-летним Machine Gun Kelly. Пара вместе живет. Актриса еще раньше рассказывала о своей сексуальной ориентации. Она признавалась, что у нее был роман со стриптизершей.