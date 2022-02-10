19-летний Сасанчин шокировал заявлением о выигранной на "Голосі країни" квартире

Певец 19-летний Роман Сасанчин заявил, что продает квартиру, которую выиграл на "Голосі країни-10".

Исполнитель признался, что собирался переезжать в жилье в столице, но его планы изменились. Об этом рассказал в Instagram.

Фото: instagram.com/sasanchyn_official

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"Долго размышлял по поводу квартиры, которую еще два года назад выиграл на "Голосі країни-10". Вы слышали в моих интервью, что хочу туда переехать. Но хорошо подумав, все же решил ее продать для того, чтобы реализовать еще одну мечту, о которой впоследствии вам расскажу, и купить меньшую квартиру" - поделился Сасанчин.

Певец ошеломил этой новостью поклонников. Однако не все поддержали его решение.

"Не каждому выпадает такой шанс с квартирой, жить в собственном жилье, еще и в Киеве", "Продать - проще всего. Купи ее потом, еще когда налоговая будет проверять, где ты взял деньги. Роман, это большая ошибка. Сдайте ее", "Я не хейтер, но это большая ошибка. В наше время невыгодно продавать квартиру и покупать другую", "Да и так достаточно маленькая квартира для семьи, куда уже меньше?", "Добро забывается", "Какие мечты могут быть важнее крыши над головой?".

Победитель 10-го сезона шоу "Голос країни" Роман Сасанчин женился на любимой 24-летней Иванне. Радостной новостью супруги поделились в Instagram. Показали свидетельство о браке.