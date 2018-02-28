178-килограммовый человек стал моделью

Фото: dailystar

Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.

Об этом пишет Daily Star.

30-летний Аркадио (Arcadio Del Valle) из Бостона, США, много лет стеснялся своей внешности из-за избыточного веса. Однако в 2015 году на волне моды на "боди-позитив" он решился поделиться своими фотографиями и завел аккаунт в Instagram. По его словам, вдохновила на это plus-size модель Тесс Холидей.

Автор: Instagram @iam_adydelv Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.

Валле привлек внимание не только подписчиков, но и известных модельеров. В сентябре 2016-го мужчине удалось принять участие в неделе моды в Нью-Йорке. Там он дефилировал в одежде именитой марки уличного стиля VOLARE. Аркадио отметил, что этот момент стал лучшим в его жизни.

В общем Валле принял участие в трех модных показах. Это помогло ему избавиться от проблем с самооценкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Многодетный отец сбросил 37 кг для прогулок с детьми

"Я хочу сказать своим сторонникам, что как бы ты не выглядел и какого бы размера ни был, все равно можешь любить моду и делать все, что хочешь", - подчеркнул молодой человек.

Он также отметил, что несмотря на множество восторженных комментариев от подписчиков, ему нередко упрекают в пропаганде ожирения и нездорового образа жизни.

Автор: dailystar Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.

Самый тяжелый мужчина в мире мексиканец 33-летний Хуан Педро Франко из небольшого города Агуакальентес потерял 250 кг в результате тренировок и нескольких хирургических операций. В прошлом году Франко был официально признан самой тяжелым человеком в истории - весил 595 кг.