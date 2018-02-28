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четверг, 01 марта 2018 01:37

178-килограммовый человек стал моделью
5

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Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.
Фото: dailystar
Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.
Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.
Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.

Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.

Об этом пишет Daily Star.

30-летний Аркадио (Arcadio Del Valle) из Бостона, США, много лет стеснялся своей внешности из-за избыточного веса. Однако в 2015 году на волне моды на "боди-позитив" он решился поделиться своими фотографиями и завел аккаунт в Instagram. По его словам, вдохновила на это plus-size модель Тесс Холидей.

Автор: Instagram @iam_adydelv
  Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.
Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.

Валле привлек внимание не только подписчиков, но и известных модельеров. В сентябре 2016-го мужчине удалось принять участие в неделе моды в Нью-Йорке. Там он дефилировал в одежде именитой марки уличного стиля VOLARE. Аркадио отметил, что этот момент стал лучшим в его жизни.

В общем Валле принял участие в трех модных показах. Это помогло ему избавиться от проблем с самооценкой.

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"Я хочу сказать своим сторонникам, что как бы ты не выглядел и какого бы размера ни был, все равно можешь любить моду и делать все, что хочешь", - подчеркнул молодой человек.

Он также отметил, что несмотря на множество восторженных комментариев от подписчиков, ему нередко упрекают в пропаганде ожирения и нездорового образа жизни.

Автор: dailystar
  Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.
Американец Аркадио дель Валле, который носит одежду размера XXXXXL, стал моделью, несмотря на насмешки окружающих.
Самый тяжелый мужчина в мире мексиканец 33-летний Хуан Педро Франко из небольшого города Агуакальентес потерял 250 кг в результате тренировок и нескольких хирургических операций. В прошлом году Франко был официально признан самой тяжелым человеком в истории - весил 595 кг.
Обозреватель
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Дата
01
марта

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