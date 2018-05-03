16-летняя дочь Синди Кроуфорд надела платье с глубоким декольте

Дочка Синди Кроуфорд Кайя Гербер 16-летняя модель посетила торжественный вечер швейцарского бренда Omega в Берлине, приуроченный к выходу новой модели женских часов. На мероприятии Кайя оказалась неслучайно. Ее мать уже больше 20 лет сотрудничает с брендом.

На вечере дочь Синди Кроуфорд появилась в маленьком черном платье от Versace, лиф которого был украшен металлическими клепками, и босоножках того же итальянского бренда.

Вместе с Кайей мероприятие посетила и ветеран подиума Тони Гаррн. 25-летняя модель выглядела тоже очень стильно. На торжественный вечер бывшая девушка Леонардо Ди Каприо пришла в необычного кроя черно-коричневом платье с вырезом практически до талии и высоким разрезом на бедре, который подчеркнул ее длинные стройные ноги, черном пиджаке и туфлях со змеиным принтом.

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В прошлом Кайя снялась вместе со своими родителями и старшим братом в рекламной кампании марки.