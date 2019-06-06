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четверг, 06 июня 2019 17:08

13-летняя дочь Джоли и Питта начала подготовку к смене пола
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13-летняя Шайло уже год принимает гормоны
Фото: из открытых источников
Звездные родители Джоли и Питт поддерживают решение дочери сменить пол
13-летняя Шайло уже год принимает гормоны
Звездные родители Джоли и Питт поддерживают решение дочери сменить пол
13-летняя Шайло уже год принимает гормоны

Старшая биологическая дочь звездных экс-супругов Анджелины Джоли и Брэда Питта решила стать мальчиком.

13-летняя Шайло уже почти год принимает специальные гормональные препараты, чтобы стать более мужественной, сообщает аргентинское издание La Nacion.

Звездные родители поддержали решение дочери.

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"Шайло начала гормональное лечение. Она никогда не чувствовала себя девушкой. Поэтому в 12-летнем возрасте при поддержке родителей Анджелины Джоли и Брэда Питта начала принимать гормоны, чтобы изменить внешность в соответствии со своей идентификации", - передает слова инсайдера издание.

13-летняя девочка, которая стала первенцем звездной четы, с детства носит мужскую одежду, коротко стрижется и просит называть ее Джоном.

Голливудский актер Брэд Питт, который недавно расстался с Анджелиной Джоли, решил написать книгу, где рассекретит настоящие взаимоотношения с бывшей. Знаменитость хочет рассказать о причинах развода и подать информацию со своей стороны.

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