12 фото Кейт Мидлтон, которая еще не стала герцогиней

Фото: elle.ua

В сети показали фото Кейт Мидлтон до того, как она стала женой принца Уильяма.

Сегодня ее считают символом элегантности и аристократизма. Однако герцогиня Кембриджская не всегда имела безупречный гардероб, пишет elle.ua.

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В 2007-2008 годах любимой одеждой Кейт были яркие топы и леопардовые платья. Папарацци часто ловили ее по дороге из магазина в неряшливо заправленных в сапоги джинсах и с обнаженным животом.

Кейт Мидлтон через официальные соцсети британской королевской семьи похвасталась фото подросшей принцессы Шарлотты, которая отмечает сегодня свой первый день рождения. Кейт Миддлтон сама делала эти снимки дочери в их доме в Норфолке. В комментариях тут же отметили, что принцесса Шарлотта неверояно похожа на принца Джорджа, и если бы не заколка на волосах и розовое платье - детей Кейт Миддлтон запросто можно было бы перепутать.