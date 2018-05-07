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вторник, 08 мая 2018 02:24

12 фото Кейт Мидлтон, которая еще не стала герцогиней
12

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Фото Кейт Мидлтон до того как она стала женой принца Уильяма
Фото: elle.ua
Фото Кейт Мидлтон до того как она стала женой принца Уильяма
Фото Кейт Мидлтон до того как она стала женой принца Уильяма
Фото Кейт Мидлтон до того как она стала женой принца Уильяма
Фото Кейт Мидлтон до того как она стала женой принца Уильяма

В сети показали фото Кейт Мидлтон до того, как она стала женой принца Уильяма.

Сегодня ее считают символом элегантности и аристократизма. Однако герцогиня Кембриджская не всегда имела безупречный гардероб, пишет elle.ua.

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В 2007-2008 годах любимой одеждой Кейт были яркие топы и леопардовые платья. Папарацци часто ловили ее по дороге из магазина в неряшливо заправленных в сапоги джинсах и с обнаженным животом.

Кейт Мидлтон через официальные соцсети британской королевской семьи похвасталась фото подросшей принцессы Шарлотты, которая отмечает сегодня свой первый день рождения. Кейт Миддлтон сама делала эти снимки дочери в их доме в Норфолке. В комментариях тут же отметили, что принцесса Шарлотта неверояно похожа на принца Джорджа, и если бы не заколка на волосах и розовое платье - детей Кейт Миддлтон запросто можно было бы перепутать.

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