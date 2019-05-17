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пятница, 17 мая 2019 13:00

$1 млн за платье: обнародовали ценники на Каннском фестивале

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$1 млн за платье: обнародовали ценники на Каннском фестивале
Звёзды на красной дорожке Канн. Фото: proman.com.ua

72-й Каннский кинофестиваль стартовал 14 мая, во вторник. На мероприятие пригласили много знаменитостей, которые на протяжении 12 дней пополнят бюджет Франции.

Одна из особенностей мероприятия - большое количество денег, которые тратят режиссёры фильмов и приглашенные звезды.

От $500 тыс. до $1 млн стоит каждой кинокартине "участие" в фестивале. В сумму входят ситилайты с бигбордами, цена которых стартует от $100 тыс.

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Проживание в лучших отелях Канн на протяжении почти 2 недель обходится в $100 тыс.

$347 тыс. и больше тратит отель Barrière Le Majestic на проведение открытия и закрытия фестиваля. $315 тыс. - это затраты только на еду. В сумму входят 350 кг фуа-гры, 50 кг черной икры, 2 тонны лобстеров и почти 20 тыс. бутылок шампанского.

Вечеринка на пляже обходится в $150 тыс.

Наряды некоторых звёзд тоже поражают ценой. Образ Камилы Коельо на открытии фестиваля стоит $1 млн.

На красной дорожке Канн звёзды удивляют откровенностью нарядов.

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