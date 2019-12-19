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пятница, 20 декабря 2019 00:25

Заработают камеры фиксации превышения скорости

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Вводят автоматическую фиксацию нарушений правил дорожного движения. Первые системы устанавливают в Киеве. Видеокамеры будут работать в тестовом режиме. Нарушителям будут посылать сообщение о несоблюдении правил дорожного движения на почту. Штрафовать начнут с 2020 года.

- В Украине работают два типа камер на дорогах, - говорит автоюрист Владимир Караваев, 58 лет. - Первые - для наблюдения. Они могут фиксировать скорость авто. Но эта съемка не может служить доказательством нарушения. В прошлом году мы приняли новые европейские стандарты фиксации нарушений. Согласно ним, эти камеры новым требованиям не отвечают. Вторые камеры - сертифицированные, но только для измерения скорости. Проезд на красный свет, движение по полосе общественного транспорта или выезд на тротуар эти устройства не видят.

Для Киева закупили 20 таких систем. Стоимость каждой - 1 млн грн. Из них пять смонтированы и одна сертифицирована. Остальные находятся в работе. Для всей страны надо 2 тыс. подобных систем.

- Эти устройства работают качественно. Показывают все автомобили и фиксируют реальные нарушения. Однако пока большинство из них не сертифицированы, водителям не имеют права выписывать штрафы, - говорит Караваев. - Вряд ли в ближайшее время система автофиксации заменит устройства для измерения скорости "Трукам", которые использует полиция в ручном режиме возле патрульных машин. Украина отстала с внедрением системы автофиксации.

Автор: Соломия ЦУРА
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