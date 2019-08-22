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пятница, 23 августа 2019 00:11

Валерий Литвин сэкономил восемь тысяч долларов

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- Купил в США за 10 тысяч долларов вместе с доставкой битую японскую "Хонду Аккорд" 2016 года выпуска с пробегом в 50 тысяч километров. В Украине такая стоит более 18 тысяч, - говорит Валерий Литвин, 42 года. - Автомобиль покупал сам. У него был немного деформирован бампер после удара и поврежден салон.

Уже в Украине мужчина обнаружил, что у машины повреждены радиатор, выхлопная система и изуродованы детали салона.

- Ее похитили грабители. Страховая компания компенсировала стоимость потери владельцу, - говорит Литвин. - Потом машина попала в ДТП и полиция нашла ее. Вернула новому владельцу - страховой компании. А страховщики выставили на аукцион. Оттуда я ее и приобрел. Сразу сделал химчистку салона, потому что он весь был измазан едой и пеплом сигарет. На бампер и ремонт по мелочам потратил почти 10 тысяч гривен.

Автор: Владимир МУКАН
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