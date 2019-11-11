В водительские права будут вписывать больше информации

В водительском удостоверении будут указывать группу крови. Такая графа будет в документах нового образца. Их будут выдавать с этого месяца, сообщили в МВД.

Группа крови в документах облегчит работу медиков в случае неотложной помощи при автокатастрофе. Данные будут брать из медицинской справки 083/о. Ее перед поступлением в автошколу предоставляет каждый будущий водитель.

До конца этого месяца заработает приложение для смартфонов "Дія". Благодаря ему можно пользоваться правами и техпаспортом на авто через смартфон. Это предусмотрено для водителей, которые не хотят брать с собой документы или забывают. Удостоверения-книжечки и заламинированные в базу этого приложения не попадут.