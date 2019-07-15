"Ситроен Берлинго" перевозит 690 килограммов груза

 
Ексклюзивы
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 504
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 594
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
Просмотров: 2880
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
Зеленский бессознательно подыгрывает Путину в войне против Украины
2 Просмотров: 1269
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 792
Назвали главные реформы последних 5 лет
Назвали главные реформы последних 5 лет
Просмотров: 360
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
Почти половина выехала: чем Украине угрожает миграция селян
1 Просмотров: 1926
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 1647
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 5590
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 954
Фото
Все фото
2
3
3
2
3
Электроника &quot;Рено Логан&quot; помогает тронуться с места на подъемах
Электроника "Рено Логан" помогает тронуться с места на подъемах
Внедорожник предупреждает о препятствиях
Внедорожник предупреждает о препятствиях
Электромобиль заряжает аккумуляторы при торможении
Электромобиль заряжает аккумуляторы при торможении
&quot;Брежнев отдал машину дочери, ему не нравился яркий цвет&quot;
"Брежнев отдал машину дочери, ему не нравился яркий цвет"
Машина распознает препятствия и автоматически тормозит перед ними
Машина распознает препятствия и автоматически тормозит перед ними
Интервью
1/5
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Большинство людей в Раде представляют монополистские кланы
Просмотров: 504
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1593
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 792
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 567
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2547
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
15 июля 2019
Просмотров: 477
Вітер із Москви
На залізничному вокзалі в Ковелі у кріслах сплять кілька безхатьків. Смердять немилосердно. Трохи по­одаль — родина ромів. Кричать і ...
вторник, 16 июля 2019 05:56

"Ситроен Берлинго" перевозит 690 килограммов груза

  Комментировать

Новый французский фургон "Ситроен Берлинго" третьего поколения начали продавать в Украине с этого года. Автомобиль стоит у представительства производителя на ул. Кирилловской в Киеве. Его предлагают на тест-драйв.

"Берлинго" стоит от 467 900 грн, его оснащают только турбодизелями. В машине для тест-драйвов установлен 1,6-литровый двигатель на 92 лошадиные силы. Коробка передач — механическая, 5-ступенчатая. Комплектация - с дополнительным оборудованием и пакетом XTR, включающим дополнительную отделку снаружи и в салоне.

Новинка значительно больше предыдущего поколения этой модели. Задняя дверь раздвижная с обеих сторон. На крыше — аэродинамические рейлинги для крепления верхнего багажника. Дизайн лицевой части напоминает вид кроссоверов и хэтчбеков этой марки — линия ходовых огней переходит в молдинги решетки радиатора и эмблему бренда.

Багажник машины открывается двумя способами — отдельно можно поднять стекло для загрузки небольших вещей, отдельно — открыть весь для габаритного груза.

Багажный отсек — квадратной правильной формы без выступающих внутренних элементов. Его объем — 983 л. В багажнике установлены металлические петли для крепления груза, розетка на 12 В. Запасное колесо прикреплено к днищу автомобиля снаружи. Грузоподъемность фургона — 690 кг.

На втором ряду сидений просторно, установлены три одинаковые сиденья. Места для людей ростом более 190 см в изобилии. Поскольку отсутствует центральный продольный тоннель кузова, на среднем секторе сиденья сзади плоский и удобный для ног пол. В нем у задних крайних кресел вмонтированы бардачки. Там можно держать обувь и небольшие вещи.

На спинках передних сидений для пассажиров сзади есть откидные столики с отверстием для стакана. На отодвигающихся дверях, как в автомобилях высшего класса, установлены заводские шторки против солнца. Сами же двери впервые из машин этого класса оснастили окнами, которые можно опускать. Обычно они глухие. Сзади не хватает вентиляционных дефлекторов климатической системы.

За рулем посадка высокая, как у внедорожников. Пластик торпедо и карт дверей твердый. Вокруг водительского места немало ниш и ящиков для вещей. Есть бардачок над козырьком панели приборов, еще два — перед местом переднего пассажира. Под потолком — полочка, где можно вместить зонт, ноутбук, планшет и т.п.

Водительское кресло имеет выдвижной ящик с домкратом.

Рычаг коробки передач установлен на подиуме, как у микроавтобусов. Над центральными дефлекторами воздуха — 8-дюймовый сенсорный монитор, как у хэтчбеков и кроссоверов этой марки. Он может отражать экран смартфона на разных операционных системах, эксплуатационные показатели и транслировать видео с камеры заднего обзора. В нижней части монитора встроены гнездо USB. Другое такое — в бардачке перед местом переднего пассажира. Возле рычага коробки передач — регулятор различных режимов езды по скользкой дороге, сухой, грунтовой и т..п.

Машина заводится с кнопки. Включаю первую передачу и начинаю движение. Педаль газа нечувствительна, однако тяжесть двигателя чувствую с первых минут поездки.

Только "Берлинго" ускоряется, бортовой компьютер подсказывает, когда нужно переключиться на более высокую передачу. При трогании под гору машина не скатывается, ее удерживает электроника. На "нейтралке" у фургона накат длинный — почти на квартал, передачи переключаются легко.

Едем по столичной ул. Михаила Грушевского, брусчатку автомобиль проезжает плавно, выбоины и лежачие полицейские почти не чувствуются. Спереди установлена независимая подвеска "Макферсон" со стабилизаторами поперечной устойчивости. Сзади - деформируемая балка.

В городском потоке машина маневренная. Поскольку посадка высокая и боковые зеркала большие, габариты легко контролировать. К тому же есть система мониторинга мертвых зон.

На трассе автомобиль хорошо управляется. На скорости более 140 км/ч его из-за мягкой подвески немного кренит на поворотах. Среднее потребление горючего в смешанном цикле при скорости 100 км/ч — 5 л дизтоплива.

"Перевозил машиной две двери с коробками"

— Я проехал на своем "Берлинго" 3 тысячи километров, — говорит 56-летний Алексей Григоришин из города Смела Черкасской области. — Недавно перевозил две двери. А перед тем — холодильник. Салон хорошо продуман для транспортировки. И для семейных поездок авто будет удобно. Было бы хорошо, если бы козырьки против солнца делали большие и если бы можно было менять угол наклона спинок задних сидений. Последнее сделало бы более удобными поездки для пассажиров.

Название происходит от кареты

Первое поколение модели "Ситроен Берлинго" начали выпускать в 1996 году. До тех пор автомобили этого класса не делал ни один производитель.

— Этот класс машин оказался удачный — имел все узлы, как у седанов и хэтчбеков. Однако высота салона и размеры багажника позволяли загружать значительно больше, чем в универсал, — рассказывает автоэксперт Николай Руденко, 52 года. Кроме того, машина была практичнее пикапов на базе легковушек. Ведь салон можно быстро трансформировать в пассажирский.

Предполагают, что название "Берлинго" происходит от французского "Берлингот". Так называли карету, разработанную в 1660-1670-х.

— Ее особенностью была невероятная по тем временам плавность хода, — говорит Руденко. — Корпус кареты был прикреплен к раме ремнями, поэтому резкие покачивания ходовой части в салоне меньше ощущались. Первое путешествие на той карете состоялось из Парижа в Берлин. В честь этого ей и дали такое название.

Автор: Владимир МУКАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Ситроен Берлинго" перевозит 690 килограммов груза». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
Курорт умер: показали свежие фото популярных пляжей Крыма
4
 1 Просмотров: 40183
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу
19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу 1 Просмотров: 37914
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
Без вести пропавшую женщину нашли в озере с бетонными блоками на ногах
 Просмотров: 17362
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
Боец ВСУ открыл бутылку дулом зенитной установки
 Просмотров: 14067
&quot;П***йте, хохлы, по дороге&quot; - охранник отеля взбесился от украинского языка
"П***йте, хохлы, по дороге" - охранник отеля взбесился от украинского языка
 3 Просмотров: 12150
Авто
Полиция должна доказать вину водителя
Полиция должна доказать вину водителя Просмотров: 45
Во Львове провели ралли на старинных авто
Во Львове провели ралли на старинных авто Просмотров: 522
Автомобиль сам тормозит и набирает скорость
Автомобиль сам тормозит и набирает скорость Просмотров: 180
Мелкие выбоины проезжают на скорости
Мелкие выбоины проезжают на скорости Просмотров: 9
На круиз-контроле расход горючего уменьшается на литр
На круиз-контроле расход горючего уменьшается на литр Просмотров: 54
Больше всего комментируют
11
Вакарчук обошел на повороте Порошенко: свежая социология
9
Медведчук - самый ценный агент Кремля в Украине - одногруппник Путина из института КГБ
7
Президент занимается избирательной кампанией - Портников
6
Россияне решили собирать армию ДНР из местных наркоманов
3
СБУ раскрыла схему хищения на ремонте дорог
Голосов: 1119
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua