"Ситроен Берлинго" перевозит 690 килограммов груза

Новый французский фургон "Ситроен Берлинго" третьего поколения начали продавать в Украине с этого года. Автомобиль стоит у представительства производителя на ул. Кирилловской в Киеве. Его предлагают на тест-драйв.

"Берлинго" стоит от 467 900 грн, его оснащают только турбодизелями. В машине для тест-драйвов установлен 1,6-литровый двигатель на 92 лошадиные силы. Коробка передач — механическая, 5-ступенчатая. Комплектация - с дополнительным оборудованием и пакетом XTR, включающим дополнительную отделку снаружи и в салоне.

Новинка значительно больше предыдущего поколения этой модели. Задняя дверь раздвижная с обеих сторон. На крыше — аэродинамические рейлинги для крепления верхнего багажника. Дизайн лицевой части напоминает вид кроссоверов и хэтчбеков этой марки — линия ходовых огней переходит в молдинги решетки радиатора и эмблему бренда.

Багажник машины открывается двумя способами — отдельно можно поднять стекло для загрузки небольших вещей, отдельно — открыть весь для габаритного груза.

Багажный отсек — квадратной правильной формы без выступающих внутренних элементов. Его объем — 983 л. В багажнике установлены металлические петли для крепления груза, розетка на 12 В. Запасное колесо прикреплено к днищу автомобиля снаружи. Грузоподъемность фургона — 690 кг.

На втором ряду сидений просторно, установлены три одинаковые сиденья. Места для людей ростом более 190 см в изобилии. Поскольку отсутствует центральный продольный тоннель кузова, на среднем секторе сиденья сзади плоский и удобный для ног пол. В нем у задних крайних кресел вмонтированы бардачки. Там можно держать обувь и небольшие вещи.

На спинках передних сидений для пассажиров сзади есть откидные столики с отверстием для стакана. На отодвигающихся дверях, как в автомобилях высшего класса, установлены заводские шторки против солнца. Сами же двери впервые из машин этого класса оснастили окнами, которые можно опускать. Обычно они глухие. Сзади не хватает вентиляционных дефлекторов климатической системы.

За рулем посадка высокая, как у внедорожников. Пластик торпедо и карт дверей твердый. Вокруг водительского места немало ниш и ящиков для вещей. Есть бардачок над козырьком панели приборов, еще два — перед местом переднего пассажира. Под потолком — полочка, где можно вместить зонт, ноутбук, планшет и т.п.

Водительское кресло имеет выдвижной ящик с домкратом.

Рычаг коробки передач установлен на подиуме, как у микроавтобусов. Над центральными дефлекторами воздуха — 8-дюймовый сенсорный монитор, как у хэтчбеков и кроссоверов этой марки. Он может отражать экран смартфона на разных операционных системах, эксплуатационные показатели и транслировать видео с камеры заднего обзора. В нижней части монитора встроены гнездо USB. Другое такое — в бардачке перед местом переднего пассажира. Возле рычага коробки передач — регулятор различных режимов езды по скользкой дороге, сухой, грунтовой и т..п.

Машина заводится с кнопки. Включаю первую передачу и начинаю движение. Педаль газа нечувствительна, однако тяжесть двигателя чувствую с первых минут поездки.

Только "Берлинго" ускоряется, бортовой компьютер подсказывает, когда нужно переключиться на более высокую передачу. При трогании под гору машина не скатывается, ее удерживает электроника. На "нейтралке" у фургона накат длинный — почти на квартал, передачи переключаются легко.

Едем по столичной ул. Михаила Грушевского, брусчатку автомобиль проезжает плавно, выбоины и лежачие полицейские почти не чувствуются. Спереди установлена независимая подвеска "Макферсон" со стабилизаторами поперечной устойчивости. Сзади - деформируемая балка.

В городском потоке машина маневренная. Поскольку посадка высокая и боковые зеркала большие, габариты легко контролировать. К тому же есть система мониторинга мертвых зон.

На трассе автомобиль хорошо управляется. На скорости более 140 км/ч его из-за мягкой подвески немного кренит на поворотах. Среднее потребление горючего в смешанном цикле при скорости 100 км/ч — 5 л дизтоплива.

"Перевозил машиной две двери с коробками"

— Я проехал на своем "Берлинго" 3 тысячи километров, — говорит 56-летний Алексей Григоришин из города Смела Черкасской области. — Недавно перевозил две двери. А перед тем — холодильник. Салон хорошо продуман для транспортировки. И для семейных поездок авто будет удобно. Было бы хорошо, если бы козырьки против солнца делали большие и если бы можно было менять угол наклона спинок задних сидений. Последнее сделало бы более удобными поездки для пассажиров.

Название происходит от кареты

Первое поколение модели "Ситроен Берлинго" начали выпускать в 1996 году. До тех пор автомобили этого класса не делал ни один производитель.

— Этот класс машин оказался удачный — имел все узлы, как у седанов и хэтчбеков. Однако высота салона и размеры багажника позволяли загружать значительно больше, чем в универсал, — рассказывает автоэксперт Николай Руденко, 52 года. Кроме того, машина была практичнее пикапов на базе легковушек. Ведь салон можно быстро трансформировать в пассажирский.

Предполагают, что название "Берлинго" происходит от французского "Берлингот". Так называли карету, разработанную в 1660-1670-х.

— Ее особенностью была невероятная по тем временам плавность хода, — говорит Руденко. — Корпус кареты был прикреплен к раме ремнями, поэтому резкие покачивания ходовой части в салоне меньше ощущались. Первое путешествие на той карете состоялось из Парижа в Берлин. В честь этого ей и дали такое название.