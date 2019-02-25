Именные номера заказывают через интернет

В Украине упростили процедуру выдачи индивидуальных номеров для авто. Теперь их можно заказать через интернет. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 12 февраля.

Для этого владельцу машины нужно идентифицироваться с помощью электронной подписи в личном кабинете на официальном сайте сервисного центра МВД, указать регион, в котором зарегистрирована машина и желаемую надпись. Тогда система проверит его и отправит заказчику бланк для заявления, если номер свободен.

После этого владелец должен оплатить услугу. Сделать это можно с помощью электронных платежных систем.

Номерной знак из трех символов будет стоить от 300 грн, за каждый следующий символ нужно доплатить еще 90 грн. Номер изготавливают в течение двух-четырех недель.

На индивидуальных номерах запрещено размещать надписи дискриминационного характера, логотипы, символику и аббревиатуры юридических лиц, сокращенные названия учреждений и предприятий, а также использовать одновременно кириллицу и латиницу.