"Больше месяца приучали дочь ездить в кресле"

— Две недели выбирали детское автокресло для дочки. То цвет не устраивал, то цена. Искали среди моделей, рассчитанных до 36 килограммов, — рассказывает киевлянка Виктория Кравец, 29 лет.

Она с мужем купила кресло для пятилетней дочери сразу после приобретения автомобиля "Шкода Октавия".

— Взяли кресло "Чико" за 4700. Смотрели, чтобы крепление было надежным и обшивка практичной, — говорит женщина. — Больше месяца приучали ребенка ездить в кресле. Чуть не каждая поездка сопровождалась плачем. Но потом привыкла. Из кресла дочери Софии удобнее смотреть в окно, потому что сидит выше, голова не заваливается на бок во время сна.

С ноября перевозки детей ростом до 145 см в автомобилях без специальных кресел запретили. За это предусмотрен штраф в 510 грн.

Новые детские сиденья для авто стоят от 1 тыс. до 15 тыс. грн. Их разделяют по весовым классам — до 9, до 18, до 28 и до 36 кг. Есть универсальные, рассчитанные на детей весом 9-36 кг.

— Стоит узнать, имеет ли модель сертификат, проходила ли краш-тесты, — советует 36-летний Александр Спивак, продавец автокресел. — Если выглядит красиво, у него удобные крепления, но ни сертификатов, ни краш-тестов нет, не нужно брать. Для младенцев обычно покупают кресла, подобные корытцам с массивной ручкой. Такие можно приобрести за 1-3 тысячи гривен. Желательно, чтобы модель имела шторку для защиты от солнца, могла трансформироваться в сидячее положение, когда ребенок подрастет. Кресла промежуточной категории — до 18 килограммов обычно имеют немало удобных функций для детей 1,5–3 лет: можно менять угол наклона сидения, подголовника, есть подставка под стакан. Такие продают за 3-7 тысяч гривен. Многие модели оснащены базой, на которую устанавливают кресло.

Для детей весом более 10 кг специалист советует наибольшие сиденья. Благодаря этому можно сэкономить на приобретении промежуточного типа кресел. Подобные модели стоят от 1,6 тыс. грн.

— Они имеют специальную вкладку для малышей до 12 килограммов. Как только ребенок вырастает, ее отстегивают, - говорит специалист. — Универсальные модели обычно не имеют функции изменения наклона спинки и в них малыш должен спать сидя. Однако там есть немало внутреннего пространства, поэтому детям любой комплекции в возрасте до 12 лет будет удобно. Кроме того, подголовники имеют массивные боковые выступы. Это очень эффективно во время боковых ударов в авто. И на них удобно класть голову во время сна.

Обращают внимание и на крепление. Стандартно — ремнями безопасности. Большинство современных европейских и японских машин, выпущенных с 2010 года, оснащены системой "Изофикс" для детских кресел. С такой устанавливать и забирать кресла значительно легче и быстрее. На машинах для американского рынка устанавливают другие штатные крепления "Лач", для канадского — "Канфикс".

- Фиксировать кресла "Изофиксом" проще, чем ремнями безопасности. Это отнимает не больше 10 секунд — достаточно поднести ремни кресла к металлическим крючкам между спинкой и подушкой сиденья, и механизм должен щелкнуть, — объясняет специалист. - Поясками труднее крепить сиденье для самых маленьких. Крепление больших кресел проще. Бывает, что подобные модели с системой "Изофикс" стоят где-то на 800 гривен дороже. Переплата оправдана лишь тогда, если забирать сиденья из машины ежедневно. У крепления ремнями есть небольшое преимущество: на кресло практически не передаются вибрации кузова, как это бывает со специальным механизмом.

Обращают внимание на внутреннее крепление. Оно должно быть таким, чтобы ребенок самостоятельно не мог отстегнуться. Лучше всего-пятиточечным и когда ремни безопасности с мягкими кожухами.

— Хорошо, когда кнопка регулировки внутренних ремней расположена удобно для родителей. Когда ребенок в дутой куртке, стоит быстро ослабить натяжение ремней. И наоборот, — объясняет Александр. — Относительно обшивки сидений: она не должна быть синтетической, но одновременно должна быть практичной.

Экономят четыре тысячи гривен

На покупке автокресла можно сэкономить до 70% его стоимости.

— Чем старше ребенок, тем больше экономия, — говорит 36-летний Александр Спивак, продает новые и бывшие в употреблении кресла более 10 лет. — Для детей 10-12 лет можно купить за 500-800 гривен бустер — высокое сиденье с подлокотниками. В остальных случаях можно покупать подержанные сиденья.

Это должны быть модели ведущих производителей, которым проводили краш-тесты. Сиденье следует проверять с середины — снимать обшивку и смотреть, не повреждены ли.

- Бэушное сиденье в нормальном состоянии практически не уступает новому. А стоит значительно дешевле. Например, за немецкое "Рекаро" просят три тысячи гривен. А новое такое — семь, — говорит специалист. — Но стоит быть внимательным. Моя знакомая через месяц после покупки подержанного сиденья заметила, что корпус был треснут, пенопласт поломан. Такие сиденья разваливаются во время аварии.

"Ребенок пробивает головой лобовое стекло"

На 70% уменьшается риск получить травму и на 54% — гибели детей в автокресле. Такие данные обнародовала Всемирная организация здравоохранения.

- Если ребенка пристегнуть обычным поясом, во время удара он выскользнет из него, — объясняет автоинструктор по контраварийному вождению Сергей Кулик, 54 года. — Держать ребенка руками тоже не вариант. Даже при столкновении на скорости 50 километров в час вылетает из рук и пробивает головой лобовое стекло. Мамы, которые часто не пристегиваются и держат детей на переднем пассажирском сидении, во время аварии душат собой малышей.