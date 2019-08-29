Автомобиль моют в тени

Лакокрасочное покрытие машины больше портится из-за небрежной мойки автомобиля, говорит Евгений Загородний, 31 год. Имеет автомойку по ул. Смелянской в Черкассах.

- Мелкие царапины-паутинка обычно появляются из-за частого посещения бесконтактной мойки, - объясняет Загородний. - Устройство высокого давления не может полностью смыть всю грязь. Частички песка и мелкие крупинки остаются даже после автохимии. Затем мойщик берет тряпку и елозит этими сатинками по поверхности. Таким образом обдирает ее. Хотя бы раз в месяц стоит мыть авто тряпкой или мочалкой, чтобы смывать с него песок вместе с водой. Также краска страдает от контактного мытья малым количеством воды - ведром или двумя. В среднем на легковой автомобиль должно идти четыре ведра воды.

При контактной мойке нежелательно использовать поролоновые губки. В их поры забивается много песка и абразивных элементов, которые тоже портят лак на машине.

- Это должна быть мягкая тряпка. Не стоит мыть авто на солнце. Лучше в тени. Иначе автохимия и вода будут быстро засыхать и возникать пятна. Некоторые виды могут въедаться в машину, оставляя желтоватый оттенок на цвете, - продолжает. - Стиральный порошок при мойке дает эффект наждачной бумаги для кузова. Желательно пользоваться специальным автошампунем с воском. Концентрат на разлив и дешевые средства лучше не покупать. От них может повредиться хром на пластике.

Машины моют подальше от деревьев и дороги, чтобы мокрое авто не покрывалось пылью. Начинают с крыши и переходят вниз. В последнюю очередь моют задний бампер и колеса. Это самые грязные части. После окончания мойки открывают отверстие бензобака, багажник и двери. Из впадин и разных кузовных выштамповок вокруг движущихся деталей тщательно вытирают воду. Иначе во время движения она будет вытекать и покрываться пылью.

- Желательно после мойки использовать твердый воск. Он заполняет микротрещины и сохраняет краску в прекрасном виде, замедляет процессы коррозии. Кроме того, к натертому кузову не так цепляется битум и другие абразивные вещества с дороги, - добавляет Евгений Загородний.