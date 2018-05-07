Антифриз подтекает в месте соединения шлангов

— С прошлого месяца чуть ли не еженедельно заливал антифриз в расширительный бачок. Жидкость постоянно исчезала, - говорит 38-летний Виталий Хоменко, владелец "Шевроле Авео" 2007 года.

На СТО ему заменили помпу, которая качает жидкость по системе. За это взяли более 1,2 тыс. грн. Однако жидкость продолжала исчезать.

— Потом увидел потеки на расширительном бачке. Оказалось, жидкость течет из него через верх. Купил новую крышку за 100 гривен и это прекратилось. Встроенный клапан утратил эластичность.

Проблемы с системой охлаждения автомобиля становятся заметны в мае. Особенно, если машина ездит по городу, заметили на СТО на ул. Осенней в Киеве.

— В эту пору много жарких дней. Легко перегреть двигатель. Следует контролировать уровень антифриза в бачке. Не допускать, чтобы опускался ниже минимума, - говорит 42-летний Олег Ковтун. - Чаще всего проблемы бывают из-за подтекания жидкости в месте соединения шлангов, негерметичности закрученных пробок и проблем с вентилятором. Последние обычно в корейских и русских машинах. В "Киа" и "Хюндай" выпуска 2000-х вентилятор может автоматически не включаться из-за окисления контактов. В некоторых русских "Ладах" другая проблема - один предохранитель на вентилятор и сигнал. Когда он перегорает, люди неделю не могут это выявить. Замечают после перегревания двигателя.