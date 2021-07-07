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Жара не помеха фитнесу: как заниматься спортом при высоких температурах

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Жара не помеха фитнесу: как заниматься спортом при высоких температурах
Рекомендуют также следить за симптомами, их игнорировать нельзя. Фото: pixabay

Сложные упражнения, высокая температура и влажность воздуха могут повысить градус тела и обернуться для здоровья плохо.

Вполне вероятно, что возникнут тепловые спазмы, потеря сознания, коллапс, тепловое истощение, солнечный удар, сообщили в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

"Обычно кожа человека, сосуды и уровень потоотделения приспосабливаются к жаре. Однако системы охлаждения организма могут работать плохо, если вы слишком долго находитесь под воздействием высоких температур и влажности. Как следствие, возникают болезни, связанные с жарой", - рассказали в ЦОС .

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Болезни, возникающие из-за жары: тепловые спазмы - болезненные сокращения мышц во время физических упражнений, тепловой обморок - обычно возникает после длительного сидения или стояния на солнце, коллапс, связанный с физическими упражнениями - это головокружение сразу после тренировок. Может произойти, если резко прекратить бег, или иное упражнение. Тепловое истощение - температура тела поднимается до 40 ° С и чувствуется тошнота, рвота, слабость, головная боль, обморок, потливость, холод, липкая на ощупь кожа. Солнечный удар или тепловой удар угрожает жизни и возникает, когда температура превышает 40 ° C. Кожа может быть сухой от недостатка пота или влаги.

Рекомендуют также следить за симптомами болезней, их нельзя игнорировать.

Симптомы и признаки заболеваний, которые могут проявляться во время физической активности в жару: судороги, тошнота или рвота, слабость, усталость, головная боль, чрезмерное потоотделение, головокружение, озадаченность, раздражительность, низкое кровяное давление, повышенный пульс, проблемы со зрением.

Почувствовав эти симптомы, надо сразу прекращать заниматься, снизить температуру тела и увлажниться. Если ухудшаться, то звонить медикам.

Из-за аномально высоких температур в Канаде умерли сотни людей. Главной причиной смертей стал тепловой удар. Так, хорошим решением, чтобы охладиться во время жаркого дня есть помещение с включенным кондиционером. Впрочем, сразу после улицы включать кондиционер на очень низкую температуру не стоит. Снижайте ее постепенно, потому что из-за переохлаждения можно простудиться.

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Дата
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