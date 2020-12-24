Заниматься спортом зимой полезнее - исследование

По словам исследователей, уровень температуры воздуха не влияет на долгосрочные метаболические реакции. Фото: pixabay

Занятия спортом в холод дает лучший эффект для организма.

Исследования ученых показало особенно положительный результат для людей, которые хотят похудеть, сообщает "Радіо Люкс".

Ученые провели эксперимент с 11 взрослыми людьми с лишним весом. Они прошли две высокоинтенсивные интервальные тренировки при различных температурах.

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На первом занятии температура была 20 градусов тепла, на втором - 0 градусов. Исследователи заметили, что тренировки люди заканчивали плавно. Тогда ели протеиновый батончик, а завтрак готовили такой, чтобы содержал много полезных жиров.

Специалисты во время спортивных занятий следили за сердцебиением и температурой тела испытуемых, а также за уровнем кислорода и глюкозы в их крови.

Оказалось, что интенсивные тренировки на холоде сжигают жир на 358% лучше, чем занятия спортом в теплой среде.

По словам исследователей, уровень температуры воздуха не влияет на долгосрочные метаболические реакции. Например, на регуляцию уровня сахара в крови.

До 5 млн смертей можно избежать ежегодно во всем мире, если люди будут бегать, гулять и просто двигаться. Каждые 25% взрослых и 80% подростков не получают достаточной физической активности, и эта ситуация осложняется из-за коронавируса.